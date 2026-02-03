Дороги, которые нас выбирают
Великолепная пятерка
7-й сезон
Дороги, которые нас выбирают

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 35 смотреть онлайн

9.12024, Дороги, которые нас выбирают
Криминал, Комедия18+
В своей квартире обнаружен труп финансового аналитика Александра Леденева. Он убит разрядом шокера, вызвавшего сбой в работе кардиостимулятора. По оперативной информации, Леденев занимался нелегальной банковской деятельностью. В причастности к убийству подозреваются дочь и зять погибшего - Марина и Андрей Майстеры. Но могла ли подняться рука на родного отца у дочери?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

