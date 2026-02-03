Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 6 смотреть онлайн

Застрелены трое молодых людей – музыкант Сергей Егоров, сын преуспевающего бизнесмена Виталий Артемьев, и Василиса Троянская – работница салона красоты. Под подозрение попадает Михаил Шафиров, бывший заместитель Геннадия Артемьева, отца убитого Виталия. Шафиров на звонки не отвечает. Оперативники приезжают на задержание Шафирова и находят его квартиру открытой. Что ждёт их за дверью?..

