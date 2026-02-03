Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 56 смотреть онлайн

Неизвестный грабитель врывается с бензопилой в магазин модной одежды и убивает охранника Максима Жилина. В налете подозревается Алексей Малой, ранее замеченный в попытке рэкета. Подозрение вызывает и охранник магазина Михаил Сергеев, который в день ограбления сказался больным. Оперативники выезжают на задержание Малого и натыкаются на человека с бензопилой…

