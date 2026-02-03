Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 33 смотреть онлайн

Убит предприниматель Юрий Локшин. Накануне Локшин крепко поссорился с сыном от первого брака – Сергеем. Также у Локшина был серьезный конфликт с партнером по бизнесу. Под подозрением и супруга Локшина, Диана, которой, по словам Сергея, от отца нужны были только деньги. Но справедливы ли подозрения Сергея в адрес мачехи?..

