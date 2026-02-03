Мельпомена под прикрытием
Великолепная пятерка
7-й сезон
Мельпомена под прикрытием

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 41 смотреть онлайн

9.12024, Мельпомена под прикрытием
Криминал, Комедия18+
О сериале

На сцене частного театра во время репетиции пьесы «Гамлет» умирает актриса Кристина Ярцева. Коллега Кристины Алена Молчанова не верит в естественную смерть Кристины и оказывается права: повторная экспертиза устанавливает, что Кристину отравили. Красавченко отправляется в театр для работы под прикрытием в качестве актёра. Но справится ли опер с ролью Гамлета?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

