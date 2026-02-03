Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 41 смотреть онлайн

На сцене частного театра во время репетиции пьесы «Гамлет» умирает актриса Кристина Ярцева. Коллега Кристины Алена Молчанова не верит в естественную смерть Кристины и оказывается права: повторная экспертиза устанавливает, что Кристину отравили. Красавченко отправляется в театр для работы под прикрытием в качестве актёра. Но справится ли опер с ролью Гамлета?..

