Ключи от сердца
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
7-й сезон
Ключи от сердца

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 62 смотреть онлайн

9.12024, Ключи от сердца
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Ударом скальпеля убит профессор философии Валентин Хомутов. В убийстве подозревается его лучший друг, хирург Снегирев. Накануне пьяный Хомутов обвинил Снегирева в ухаживании за его женой Маргаритой. Неужели бытовая ссора подтолкнула хирурга на убийство друга?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»