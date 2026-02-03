Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 62 смотреть онлайн

Ударом скальпеля убит профессор философии Валентин Хомутов. В убийстве подозревается его лучший друг, хирург Снегирев. Накануне пьяный Хомутов обвинил Снегирева в ухаживании за его женой Маргаритой. Неужели бытовая ссора подтолкнула хирурга на убийство друга?..

