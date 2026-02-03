Незабываемое зрелище
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
7-й сезон
Незабываемое зрелище

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 61 смотреть онлайн

9.12024, Незабываемое зрелище
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Во время подготовки к спектаклю убит руководитель мастерской «Института талантов» Кирилл Костромской. Неизвестный мощным ударом всадил ему клинок в сердце. Под подозрение попадает проректор института - Александр Распесоцкий, с которым у Костромского накануне был острый конфликт. Оперативники не успевают задержать проректора – Распесоцкий уезжает, прихватив с собой оружие. Интересно, зачем?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»