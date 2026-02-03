Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 61 смотреть онлайн

Во время подготовки к спектаклю убит руководитель мастерской «Института талантов» Кирилл Костромской. Неизвестный мощным ударом всадил ему клинок в сердце. Под подозрение попадает проректор института - Александр Распесоцкий, с которым у Костромского накануне был острый конфликт. Оперативники не успевают задержать проректора – Распесоцкий уезжает, прихватив с собой оружие. Интересно, зачем?..

