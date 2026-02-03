Внучка
Великолепная пятерка
7-й сезон
Внучка

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 75 смотреть онлайн

9.12024, Внучка
Криминал, Комедия18+
О сериале

Бизнесмен Юрий Мешков убит во дворе своего загородного дома. Ранее, Мешков обвинялся в изнасиловании девушки, но был оправдан судом. Оперативники предполагают, что убить Мешкова мог дед изнасилованной, Максим Петрович, покинувший город в день убийства…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

