Контрольный вопрос в голову
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
7-й сезон
Контрольный вопрос в голову

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн

9.12024, Контрольный вопрос в голову
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Звезда футбола Егор Горячев приезжает в качестве героя на скандальное ток-шоу и перед началом ссорится с одним из ведущих. Прямо на записи шоу Егор внезапно умирает. Экспертиза показывает, что в крови Егора содержался смертельно опасный, запрещённый допинговый препарат. Тренер Егора отрицает возможность применения допинга. Тогда откуда у Егора следы инъекций?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»