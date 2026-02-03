Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн

Звезда футбола Егор Горячев приезжает в качестве героя на скандальное ток-шоу и перед началом ссорится с одним из ведущих. Прямо на записи шоу Егор внезапно умирает. Экспертиза показывает, что в крови Егора содержался смертельно опасный, запрещённый допинговый препарат. Тренер Егора отрицает возможность применения допинга. Тогда откуда у Егора следы инъекций?..

