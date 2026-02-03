В ванной своего загородного дома убита владелица агентства по организации праздников Эмилия Захарова. Под подозрением ее приемный сын Виктор, который часто конфликтовал с матерью из-за наследства отца. Ближайшая подруга Эмилии, Римма Стахова, рассказывает оперативникам, что у убитой был мужчина на стороне, имя которого Эмилия скрывала даже от Риммы…

