Паутина
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
7-й сезон
Паутина
9.22024, Паутина
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 40 смотреть онлайн

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О сериале

В ванной своего загородного дома убита владелица агентства по организации праздников Эмилия Захарова. Под подозрением ее приемный сын Виктор, который часто конфликтовал с матерью из-за наследства отца. Ближайшая подруга Эмилии, Римма Стахова, рассказывает оперативникам, что у убитой был мужчина на стороне, имя которого Эмилия скрывала даже от Риммы…

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»