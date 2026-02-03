Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 76 смотреть онлайн

Рядом с бассейном своей роскошной дачи найдена мертвой программистка Акулина Воронина. Выясняется, что Акулина погибла от нехватки кислорода, но следов удушения на теле не обнаружено, как и каких-либо улик. Вызывает большие вопросы и наличие у молодой девушки денег на приобретение элитной дачи. Оперативники подозревают, что происхождение денег связано с убийством…

