Великолепная пятерка
7-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 47 смотреть онлайн

9.12024, Зрительская любовь
Криминал, Комедия18+
О сериале

Убит известный блогер-таксист Валентин Пантюшкин. Тело обнаружила его подписчица, Милана Мазаева, которая увлекалась фотографированием старых аварийных построек. Пантюшкин вёл блог из своего такси, где высмеивал своих пассажиров. Под подозрением один из них, историк Илья Хайт. Но, может быть, обиженный на Панюшкина человек никогда и не пользовался его услугами, как таксиста?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

