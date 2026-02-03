Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 47 смотреть онлайн

Убит известный блогер-таксист Валентин Пантюшкин. Тело обнаружила его подписчица, Милана Мазаева, которая увлекалась фотографированием старых аварийных построек. Пантюшкин вёл блог из своего такси, где высмеивал своих пассажиров. Под подозрением один из них, историк Илья Хайт. Но, может быть, обиженный на Панюшкина человек никогда и не пользовался его услугами, как таксиста?..

