Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 39 смотреть онлайн

В день годовщины своей свадьбы убита Юлия Круглова. Юлю ударили по голове, а потом проткнули сонную артерию какой-то длинной и толстой иглой. Убийству предшествовало странное и необъяснимое событие – непосредственно перед торжеством по поводу годовщины появился неизвестный мужчина и Юля уехала вместе с ним без каких-либо объяснений, после чего бесследно исчезла…

