Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 39 смотреть онлайн

Великолепная пятерка
7-й сезон
9.12024, Хрупкие крылья бабочки
Криминал, Комедия18+
О сериале

В день годовщины своей свадьбы убита Юлия Круглова. Юлю ударили по голове, а потом проткнули сонную артерию какой-то длинной и толстой иглой. Убийству предшествовало странное и необъяснимое событие – непосредственно перед торжеством по поводу годовщины появился неизвестный мужчина и Юля уехала вместе с ним без каких-либо объяснений, после чего бесследно исчезла…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

