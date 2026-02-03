Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 5 смотреть онлайн

В поселке под Петербургом, в реке у самого берега находят труп местного жителя – Николая Никанорова. По данным экспертизы, у погибшего смещение шейных позвонков, что указывает на насильственную смерть. Под подозрение попадает сосед Никанорова – Геннадий Ильин. Во дворе дома Ильина находят окровавленную барсетку с банковской картой Никанорова. Но куда исчез сам Ильин?..

