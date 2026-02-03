Роковая женщина
Великолепная пятерка
7-й сезон
Роковая женщина

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 53 смотреть онлайн

9.12024, Роковая женщина
Криминал, Комедия18+
Ночью в своем доме убита пенсионерка Зоя Дубова. Оперативники не исключают, что злоумышленник забрался к ней с целью ограбления, но эта версия вызывает сомнения, поскольку Дубова жила бедно. Последней, с кем разговаривала убитая, была ее дочь Наталья. Но не был ли поздний звонок Натальи отвлекающим манёвром, чтобы усыпить бдительность матери?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

