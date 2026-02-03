Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 53 смотреть онлайн

Ночью в своем доме убита пенсионерка Зоя Дубова. Оперативники не исключают, что злоумышленник забрался к ней с целью ограбления, но эта версия вызывает сомнения, поскольку Дубова жила бедно. Последней, с кем разговаривала убитая, была ее дочь Наталья. Но не был ли поздний звонок Натальи отвлекающим манёвром, чтобы усыпить бдительность матери?..

