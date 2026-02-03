Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 13 смотреть онлайн

Прощание на высокой ноте
Великолепная пятерка
7-й сезон
9.12024, Прощание на высокой ноте
Криминал, Комедия18+
Перед началом концерта альт-саксофонист Алексей Рыбаков берёт на своём инструменте самую высокую из возможных нот и умирает от разрыва лёгких. У экспертов возникает сомнение, что смерть была естественной. Сводную сестру Алексея, Анастасию, с которой у него был острый конфликт из-за наследства, находят мёртвой. Но связаны ли эти смерти между собой?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

