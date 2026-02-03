Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 3 смотреть онлайн

Трудности перевода
Великолепная пятерка
7-й сезон
Криминал, Комедия18+
В парке во время пробежки убита переводчица Инга Грушко. Труп обнаружила группа пенсионеров, занимавшихся физкультурой. Под подозрением двоюродная сестра Инги, Виктория Жулебина, которая является ее единственной наследницей. Пенсионерка Усачева из группы тренера Вадима Лагунова сообщает, что тренер отходил на несколько минут. Красавченко намерен поговорить с Лагуновым, но Лагунов пытается скрыться…

Россия
Комедия, Криминал, Детектив
Full HD
39 мин / 00:39

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

