Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 3 смотреть онлайн

В парке во время пробежки убита переводчица Инга Грушко. Труп обнаружила группа пенсионеров, занимавшихся физкультурой. Под подозрением двоюродная сестра Инги, Виктория Жулебина, которая является ее единственной наследницей. Пенсионерка Усачева из группы тренера Вадима Лагунова сообщает, что тренер отходил на несколько минут. Красавченко намерен поговорить с Лагуновым, но Лагунов пытается скрыться…

