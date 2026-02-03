Смертельный зов
Великолепная пятерка
7-й сезон
Смертельный зов

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 58 смотреть онлайн

9.12024, Смертельный зов
Криминал, Комедия18+
Незадолго до свадьбы Ольга Ракова неожиданно кончает жизнь самоубийством. Жених Ольги, Сергей предполагает, что над ней надругался отчим – Алексей Мышкин. Во время задержания, Мышкин, по недосмотру оперативников, тоже кончает жизнь самоубийством. Мать Ольги, явно не в себе, бросается на оперативников с ножом. Что не так со всей этой семьёй?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

