Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 58 смотреть онлайн

Незадолго до свадьбы Ольга Ракова неожиданно кончает жизнь самоубийством. Жених Ольги, Сергей предполагает, что над ней надругался отчим – Алексей Мышкин. Во время задержания, Мышкин, по недосмотру оперативников, тоже кончает жизнь самоубийством. Мать Ольги, явно не в себе, бросается на оперативников с ножом. Что не так со всей этой семьёй?..

