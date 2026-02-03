Преданный друг
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
7-й сезон
Преданный друг

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 78 смотреть онлайн

9.12024, Преданный друг
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Алексей Гаврилин обнаружен мертвым с полным ртом противотуберкулезного препарата. Под подозрение попадает бывшая жена убитого, химик по образованию, и муж продавщицы Зои, в обнимку с которой был недавно замечен покойный. Завидев оперативников муж Зои пускается в бегство. Неужели банальная ревность стала причиной такого изощренного убийства?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»