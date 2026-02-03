Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 78 смотреть онлайн

Алексей Гаврилин обнаружен мертвым с полным ртом противотуберкулезного препарата. Под подозрение попадает бывшая жена убитого, химик по образованию, и муж продавщицы Зои, в обнимку с которой был недавно замечен покойный. Завидев оперативников муж Зои пускается в бегство. Неужели банальная ревность стала причиной такого изощренного убийства?..

