Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 71 смотреть онлайн

В своей квартире жестоко убиты главный инженер Селезнёв и его жена. Из сейфов Селезнёвых украдены драгоценности и оружие, но следов взлома не обнаружено. Оперативники гадают, откуда грабители могли знать код и связана ли с нападением дочь убитых Полина, которой в момент налета посчастливилось не оказаться дома?..

