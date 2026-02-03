Невинные люди
Великолепная пятерка
7-й сезон
Невинные люди

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 71 смотреть онлайн

9.12024, Невинные люди
Криминал, Комедия18+
О сериале

В своей квартире жестоко убиты главный инженер Селезнёв и его жена. Из сейфов Селезнёвых украдены драгоценности и оружие, но следов взлома не обнаружено. Оперативники гадают, откуда грабители могли знать код и связана ли с нападением дочь убитых Полина, которой в момент налета посчастливилось не оказаться дома?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

