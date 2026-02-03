Слабая версия
Великолепная пятерка
7-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 46 смотреть онлайн

9.12024, Слабая версия
Криминал, Комедия18+
В собственном доме убит Максим Шубин. Накануне он ссорился со своим другом Костиковым, но у Костикова алиби. Под подозрением сожительница Шубина, Жанна. Под трупом Шубина обнаружен нарощенный ноготь Жанны, измазанный в крови. Жанна была сильно пьяна, когда оперативники прибыли на место происшествия. Вопрос – Жанна напилась до, или уже после убийства?..

Россия
Комедия, Криминал, Детектив
Full HD
39 мин / 00:39

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

