Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 46 смотреть онлайн

В собственном доме убит Максим Шубин. Накануне он ссорился со своим другом Костиковым, но у Костикова алиби. Под подозрением сожительница Шубина, Жанна. Под трупом Шубина обнаружен нарощенный ноготь Жанны, измазанный в крови. Жанна была сильно пьяна, когда оперативники прибыли на место происшествия. Вопрос – Жанна напилась до, или уже после убийства?..

