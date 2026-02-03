Не в ту дверь
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
7-й сезон
Не в ту дверь

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 9 смотреть онлайн

9.12024, Не в ту дверь
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Убит студент Университета Валерий Лукова. Его отец, бизнесмен Артемий Луков, считает, что убийца стрелял в него и, промахнувшись, попал в Валерия. Луков подозревает Никиту Ермакова, сожителя своей бывшей жены Елены. Выясняется, что убийцей мог быть и Руслан Бек, водитель предприятия, которое возглавляет Луков. Оперативники собираются опросить Руслана, но он исчез…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»