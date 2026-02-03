Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 9 смотреть онлайн

Убит студент Университета Валерий Лукова. Его отец, бизнесмен Артемий Луков, считает, что убийца стрелял в него и, промахнувшись, попал в Валерия. Луков подозревает Никиту Ермакова, сожителя своей бывшей жены Елены. Выясняется, что убийцей мог быть и Руслан Бек, водитель предприятия, которое возглавляет Луков. Оперативники собираются опросить Руслана, но он исчез…

