Великолепная пятерка
7-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 19 смотреть онлайн

9.12024, От всей души
Криминал, Комедия18+
О сериале

Убита соцработник Людмила Валькова. У Людмилы был роман с преподавателем бухучета Петром Борисенковым. В ответ на подозрения в убийстве Борисенков предъявляет алиби. Обыск в квартире Людмилы показывает, что Людмила была обладательницей дорогих антикварных вещей. Соседка Вальковой сообщает, что пропал старинный уникальный медальон Людмилы. Но откуда у простого соцработника такие богатства?..

Россия
Комедия, Криминал, Детектив
Full HD
39 мин / 00:39

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

