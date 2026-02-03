Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 19 смотреть онлайн

Убита соцработник Людмила Валькова. У Людмилы был роман с преподавателем бухучета Петром Борисенковым. В ответ на подозрения в убийстве Борисенков предъявляет алиби. Обыск в квартире Людмилы показывает, что Людмила была обладательницей дорогих антикварных вещей. Соседка Вальковой сообщает, что пропал старинный уникальный медальон Людмилы. Но откуда у простого соцработника такие богатства?..

