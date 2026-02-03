Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 4 смотреть онлайн

Красавченко и его девушка Ульяна Добрынина, приезжают на дачу навестить деда Ульяны Александра Фёдоровича и находят его убитым. Из сейфа на даче похищена неизвестная вещь. Приблизительно в момент совершения убийства на видеокамеру в дачном посёлке попадает байкер в шлеме с тонированным стеклом. Номер подозрительного мотоцикла с ходу определить не удаётся…

