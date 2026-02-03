Ключ жизни
Великолепная пятерка
7-й сезон
Ключ жизни

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 4 смотреть онлайн

9.12024, Ключ жизни
Криминал, Комедия18+
Сезоны и серии

О сериале

Красавченко и его девушка Ульяна Добрынина, приезжают на дачу навестить деда Ульяны Александра Фёдоровича и находят его убитым. Из сейфа на даче похищена неизвестная вещь. Приблизительно в момент совершения убийства на видеокамеру в дачном посёлке попадает байкер в шлеме с тонированным стеклом. Номер подозрительного мотоцикла с ходу определить не удаётся…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

