Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 23 смотреть онлайн

Выстрелом из старого пистолета убит автослесарь Артем Гаврилов. По показаниям свидетелей, у Артема был острый конфликт с женой Еленой и ее любовником Матвеем Тиуновым. У Елены и Матвея алиби нет. Елена сообщает, что Артем недавно поссорился со своим давним приятелем Ильей Фуфаевым. При попытке опроса Илья почему-то вдруг бросается бежать…

