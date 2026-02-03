Частное расследование
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
7-й сезон
Частное расследование

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 23 смотреть онлайн

9.12024, Частное расследование
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Выстрелом из старого пистолета убит автослесарь Артем Гаврилов. По показаниям свидетелей, у Артема был острый конфликт с женой Еленой и ее любовником Матвеем Тиуновым. У Елены и Матвея алиби нет. Елена сообщает, что Артем недавно поссорился со своим давним приятелем Ильей Фуфаевым. При попытке опроса Илья почему-то вдруг бросается бежать…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»