Блюдо, поданное холодным
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
7-й сезон
Блюдо, поданное холодным

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 29 смотреть онлайн

9.12024, Блюдо, поданное холодным
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

На загородном шоссе застрелен совладелец строительной компании Станислав Заваров. Водитель Заварова сообщает, что их машину подрезала иномарка. У Заварова похищена крупная сумма. По словам жены Заварова, о перевозке денег знал только партнер Заварова – Платон Никифоров. У оперативников вызывает подозрение, что Никифоров пытается выкупить у жены Заварова долю в их бизнесе…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»