Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 29 смотреть онлайн

На загородном шоссе застрелен совладелец строительной компании Станислав Заваров. Водитель Заварова сообщает, что их машину подрезала иномарка. У Заварова похищена крупная сумма. По словам жены Заварова, о перевозке денег знал только партнер Заварова – Платон Никифоров. У оперативников вызывает подозрение, что Никифоров пытается выкупить у жены Заварова долю в их бизнесе…

