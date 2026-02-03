Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 72 смотреть онлайн

Младший папа
Великолепная пятерка
7-й сезон
Криминал, Комедия18+
Студентка Евгения Горяева убита во время празднования собственного дня рождения. Убийца закачал в воздушные шары веселящий газ, на который у Евгении была сильнейшая аллергия. Евгения – дочь владельца компании лесозаготовок. Расследование приводит к продавцу воздушных шаров Харитонову, который начинает отстреливаться, едва завидев оперативников. Зачем Харитонову понадобилось убивать дочь крупного бизнесмена?..

Россия
Комедия, Криминал, Детектив
Full HD
39 мин / 00:39

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

