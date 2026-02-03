Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 59 смотреть онлайн

В прямом эфире выстрелом из охотничьего карабина убит блогер Макар Кормильцев. На своем интернет-канале «Честный трэш» Кормильцев был намерен разоблачить махинации холдинга «Стройинвест» и ее владельца Владислава Сальникова. Во время визита в офис «Стройинвеста» оперативники неожиданно попадают под огонь, инициатором которого становится начальник службы безопасности компании Виктор Храмцов…

