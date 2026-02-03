Смерть на камеру
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
7-й сезон
Смерть на камеру

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 59 смотреть онлайн

9.12024, Смерть на камеру
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

В прямом эфире выстрелом из охотничьего карабина убит блогер Макар Кормильцев. На своем интернет-канале «Честный трэш» Кормильцев был намерен разоблачить махинации холдинга «Стройинвест» и ее владельца Владислава Сальникова. Во время визита в офис «Стройинвеста» оперативники неожиданно попадают под огонь, инициатором которого становится начальник службы безопасности компании Виктор Храмцов…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»