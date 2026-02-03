Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 15 смотреть онлайн

Убит совладелец магазина “24 часа” Григорий Вольский. В убийстве подозревается некто Мухтаров – поставщик магазина. Выясняется, что Вольский часто общался с Ниной Горячевой, однако Горячева утверждает, что Вольский был просто случайным знакомым. Любовник Горячевой Сергей Мисин – уголовник-рецидивист. Появляется версия, что Вольского мог убить из ревности Мисин, который при задержании бросается бежать…

