Легкий бизнес
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
7-й сезон
Легкий бизнес

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 15 смотреть онлайн

9.12024, Легкий бизнес
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Убит совладелец магазина “24 часа” Григорий Вольский. В убийстве подозревается некто Мухтаров – поставщик магазина. Выясняется, что Вольский часто общался с Ниной Горячевой, однако Горячева утверждает, что Вольский был просто случайным знакомым. Любовник Горячевой Сергей Мисин – уголовник-рецидивист. Появляется версия, что Вольского мог убить из ревности Мисин, который при задержании бросается бежать…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»