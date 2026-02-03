Хвост скорпиона
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
7-й сезон
Хвост скорпиона

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 32 смотреть онлайн

9.12024, Хвост скорпиона
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Ограблено отделение службы доставки «Метеор». В перестрелке с бандитами погиб сержант Дроздов, задержать злоумышленников не удается. Машина, на которой передвигались налетчики, принадлежит недееспособному пенсионеру Анатолию Сорокину. Обнаружен сожжённый автомобиль со сгоревшим трупом неизвестного внутри. Оперативники гадают, что же такого ценного могло быть в посылке, что стоило стольких жертв и усилий?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»