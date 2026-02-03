Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 32 смотреть онлайн

Ограблено отделение службы доставки «Метеор». В перестрелке с бандитами погиб сержант Дроздов, задержать злоумышленников не удается. Машина, на которой передвигались налетчики, принадлежит недееспособному пенсионеру Анатолию Сорокину. Обнаружен сожжённый автомобиль со сгоревшим трупом неизвестного внутри. Оперативники гадают, что же такого ценного могло быть в посылке, что стоило стольких жертв и усилий?..

