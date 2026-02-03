Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 32 смотреть онлайн

WinkСериалыВеликолепная пятерка7-й сезонХвост скорпиона
Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 32
9.1.2024, Хвост скорпиона
Криминал, Комедия
18+
Ограблено отделение службы доставки «Метеор». В перестрелке с бандитами погиб сержант Дроздов, задержать злоумышленников не удается. Машина, на которой передвигались налетчики, принадлежит недееспособному пенсионеру Анатолию Сорокину. Обнаружен сожжённый автомобиль со сгоревшим трупом неизвестного внутри. Оперативники гадают, что же такого ценного могло быть в посылке, что стоило стольких жертв и усилий?..
8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СПРежиссёр
Сергей
Полуянов
- МТРежиссёр
Михаил
Тимофеев
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- РЛРежиссёр
Ратмир
Лутфуллин
- ПГАктёр
Павел
Григорьев
- ДЧАктёр
Дмитрий
Честнов
- АМАктриса
Анна
Мозжевилова
- АГАктёр
Андрей
Горбачев
- АКАктёр
Алексей
Красноцветов
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- КГАктёр
Константин
Гришанов
- ЕКАктёр
Егор
Кутенков
- ЕКАктриса
Елизавета
Ковалева
- АЩАктриса
Анна
Щетинина
- Актёр
Арсений
Хасанов
- НПСценарист
Наталья
Пахомова
- ЕКСценарист
Евгений
Кремнев
- ГПСценарист
Галина
Пальчик
- МЗСценарист
Марьяна
Задорожная
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- АМХудожница
Александра
Миронова
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ПКОператор
Павел
Киселев
- ЛФОператор
Леонид
Фридман