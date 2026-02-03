Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 16 смотреть онлайн

Отравленным дротиком для дартса убит легендарный в прошлом хакер Максим Агафонов. В последнее время Агафонов работал в серьёзных айти-компаниях, но где он пропадал пять лет до этого - неизвестно. Под подозрение попадает знакомая Агафонова Лилия Обручева, хакерша под ником «Лилит». На Лилию нападает вооружённый пистолетом неизвестный. Мотив неизвестного также неизвестен…

