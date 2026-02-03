Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 16 смотреть онлайн

Уязвимость нулевого дня
Великолепная пятерка
7-й сезон
9.12024, Уязвимость нулевого дня
Криминал, Комедия18+
О сериале

Отравленным дротиком для дартса убит легендарный в прошлом хакер Максим Агафонов. В последнее время Агафонов работал в серьёзных айти-компаниях, но где он пропадал пять лет до этого - неизвестно. Под подозрение попадает знакомая Агафонова Лилия Обручева, хакерша под ником «Лилит». На Лилию нападает вооружённый пистолетом неизвестный. Мотив неизвестного также неизвестен…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

