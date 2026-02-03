Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 55 смотреть онлайн

Оперативники расследуют самоубийство инженера-системотехника Матвея Данилина. Возникает версия, что это инсценировка, поскольку Матвей был левшой, а пистолет был в правой руке. Начальник Матвея Игорь Ермолов утверждает, что причиной суицида могло стать одиночество, но выясняется, что незадолго до смерти Матвей встречался с таинственной девушкой, на запястье которой есть татуировка «Глаз Гора»…

