Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 18 смотреть онлайн

Фармаколог Леонид Волков умирает от сердечного приступа, спровоцированного непрошенным визитом неизвестного. Умная колонка, установленная в доме Волкова, предупреждает хозяина о грядущих неприятностях, но это не спасает его от смерти. Выясняется, что Волкову поступали угрозы от конкурентов. Оперативники собираются опросить девушку Волкова Анфису Трегубову, но та скрывается от них в лесу…

