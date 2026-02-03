Самая умная колонка
Великолепная пятерка
7-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 18 смотреть онлайн

9.12024, Самая умная колонка
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

О сериале

Фармаколог Леонид Волков умирает от сердечного приступа, спровоцированного непрошенным визитом неизвестного. Умная колонка, установленная в доме Волкова, предупреждает хозяина о грядущих неприятностях, но это не спасает его от смерти. Выясняется, что Волкову поступали угрозы от конкурентов. Оперативники собираются опросить девушку Волкова Анфису Трегубову, но та скрывается от них в лесу…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

