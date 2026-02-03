Тайное становится явным
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
7-й сезон
Тайное становится явным

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 63 смотреть онлайн

9.12024, Тайное становится явным
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Ангелину Степанову обнаруживают мертвой в её собственной квартире, рядом с девушкой без сознания. Соседи утверждают, что впервые видят эту девушку. Как она оказалась в квартире Степановой? Был ли в квартире кто-то третий? Оперативникам предстоит разгадать, что же случилось в злополучной квартире. Тем временем, Голованов готовится к родам жены…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»