Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 63 смотреть онлайн

Ангелину Степанову обнаруживают мертвой в её собственной квартире, рядом с девушкой без сознания. Соседи утверждают, что впервые видят эту девушку. Как она оказалась в квартире Степановой? Был ли в квартире кто-то третий? Оперативникам предстоит разгадать, что же случилось в злополучной квартире. Тем временем, Голованов готовится к родам жены…

