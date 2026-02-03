Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 28 смотреть онлайн

Убита акушерка Лидия Зверева. Выясняется, что Зверева через неделю собиралась разводиться, потому что главврач роддома Изольда Капитонова ждет ребёнка от мужа Зверевой – хирурга-гинеколога Макарова. На глазах у оперативников, Капитонова и ее бухгалтер Вероника Полозова пытаются удалить с рабочего компьютера какие-то файлы. Но имеют ли эти файлы они отношение к убийству?..

