С днём рождения, дорогая!
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
7-й сезон
С днём рождения, дорогая!

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 28 смотреть онлайн

9.12024, С днём рождения, дорогая!
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Убита акушерка Лидия Зверева. Выясняется, что Зверева через неделю собиралась разводиться, потому что главврач роддома Изольда Капитонова ждет ребёнка от мужа Зверевой – хирурга-гинеколога Макарова. На глазах у оперативников, Капитонова и ее бухгалтер Вероника Полозова пытаются удалить с рабочего компьютера какие-то файлы. Но имеют ли эти файлы они отношение к убийству?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»