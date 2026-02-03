В кругу семьи
Великолепная пятерка
7-й сезон
В кругу семьи

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 65 смотреть онлайн

9.12024, В кругу семьи
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

О сериале

В баре найден убитым хозяин заведения Сергей Столешников. За день до убийства Столешников выставил за дверь двух перебравших уголовников, пообещавших отомстить. Подозрения оперативников вызывает и сын жены Столешникова от предыдущего брака, явно недолюбливавший отчима. Оперативникам предстоит выяснить, кто ненавидел Столешникова так сильно, что решился на убийство…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

