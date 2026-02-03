Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 65 смотреть онлайн

В баре найден убитым хозяин заведения Сергей Столешников. За день до убийства Столешников выставил за дверь двух перебравших уголовников, пообещавших отомстить. Подозрения оперативников вызывает и сын жены Столешникова от предыдущего брака, явно недолюбливавший отчима. Оперативникам предстоит выяснить, кто ненавидел Столешникова так сильно, что решился на убийство…

