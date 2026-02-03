Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 8 смотреть онлайн

Перед началом игры по мини-волейболу символическую подачу делает спонсор соревнований бизнесмен Герман Васильев. От удара мяч взрывается, и Герман погибает на месте. Экспертиза не находит следов детонатора и взрывчатых веществ на остатках мяча. Главный подозреваемый - скрывшийся директор площадки для мини-волейбола Юрий Рябов. При задержании Рябов открывает по оперативникам стрельбу…

