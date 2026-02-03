Любовь без правил
Великолепная пятерка
7-й сезон
Любовь без правил

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 24 смотреть онлайн

9.12024, Любовь без правил
Криминал, Комедия18+
О сериале

Убита медсестра косметологической клиники Полина Гусарова, бывшая невестка родственника Голованова Федора Гусарова. Умирающую Полину обнаруживает Федор и сразу становится главным подозреваемым. Голованов просит своих подчиненных помочь ему найти настоящего убийцу Полины. При попытке опроса от оперативников сбегает вдруг Злата Чудинская, администратор клиники, в которой работала Полина. С чего бы это?..

Россия
Комедия, Криминал, Детектив
Full HD
39 мин / 00:39

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

