Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 24 смотреть онлайн

Убита медсестра косметологической клиники Полина Гусарова, бывшая невестка родственника Голованова Федора Гусарова. Умирающую Полину обнаруживает Федор и сразу становится главным подозреваемым. Голованов просит своих подчиненных помочь ему найти настоящего убийцу Полины. При попытке опроса от оперативников сбегает вдруг Злата Чудинская, администратор клиники, в которой работала Полина. С чего бы это?..

