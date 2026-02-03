Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 21 смотреть онлайн

В лесу найден труп начальника службы безопасности мебельной фабрики Петра Рокотова. Рокотов был убит выстрелом в висок в неустановленном месте. Дочь Рокотова Маргарита утверждает, что врагов у её отца не было. Хозяин фабрики Станислав Тищенко сообщает, что с фабрики также пропал менеджер по продажам. Оперативники не верят, что это совпадение…

