Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 37 смотреть онлайн

В комнате общежития института обнаружен труп беременной студентки Маргариты Петровой. Девушка убита ударом молотка в висок. Комендант общежития Михалыч сообщает, что Петрова встречалась с бизнесменом Артемом Никольским, у которого недавно был с ней конфликт. При попытке оперативников поговорить с Никольским, молодой человек скрывается на машине. С чего бы это?..

