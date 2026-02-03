Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 14 смотреть онлайн

У подъезда дома своей любовницы убит владелец микрокредитной конторы «Счастье за час» Олег Хромов. Киллер с большой дистанции поразил Хромова стрелой, выпущенной из лука. Основными подозреваемыми в убийстве становятся любовница Хромова - Анжелика Плюгина и ее бывший муж Максим, занимающийся стрельбой из лука. При попытке задержания Максим неожиданно бросается бежать…

