WinkСериалыВеликолепная пятерка7-й сезонНеобычайный талант
Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 22 смотреть онлайн
9.12024, Необычайный талант
Криминал, Комедия18+
О сериале
На своей даче разрядом электротока убита необычайно талантливая скрипачка Ника Васильева. Оперативники предполагают, что убийца похитил некий ценный предмет, хранившийся на даче. Оперативники приезжают на осмотр квартиры Ники, где на них нападает неизвестная девушка. Но может быть, как раз эта неизвестная девушка и поможет оперативникам раскрыть тайну похищения таинственного предмета?..
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СПРежиссёр
Сергей
Полуянов
- МТРежиссёр
Михаил
Тимофеев
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- РЛРежиссёр
Ратмир
Лутфуллин
- ПГАктёр
Павел
Григорьев
- ДЧАктёр
Дмитрий
Честнов
- АМАктриса
Анна
Мозжевилова
- АГАктёр
Андрей
Горбачев
- АКАктёр
Алексей
Красноцветов
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- КГАктёр
Константин
Гришанов
- ЕКАктёр
Егор
Кутенков
- ЕКАктриса
Елизавета
Ковалева
- АЩАктриса
Анна
Щетинина
- Актёр
Арсений
Хасанов
- НПСценарист
Наталья
Пахомова
- ЕКСценарист
Евгений
Кремнев
- ГПСценарист
Галина
Пальчик
- МЗСценарист
Марьяна
Задорожная
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- АМХудожница
Александра
Миронова
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ПКОператор
Павел
Киселев
- ЛФОператор
Леонид
Фридман