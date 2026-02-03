Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 22 смотреть онлайн

На своей даче разрядом электротока убита необычайно талантливая скрипачка Ника Васильева. Оперативники предполагают, что убийца похитил некий ценный предмет, хранившийся на даче. Оперативники приезжают на осмотр квартиры Ники, где на них нападает неизвестная девушка. Но может быть, как раз эта неизвестная девушка и поможет оперативникам раскрыть тайну похищения таинственного предмета?..

