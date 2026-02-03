Необычайный талант
Великолепная пятерка
7-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 22 смотреть онлайн

Криминал, Комедия18+
На своей даче разрядом электротока убита необычайно талантливая скрипачка Ника Васильева. Оперативники предполагают, что убийца похитил некий ценный предмет, хранившийся на даче. Оперативники приезжают на осмотр квартиры Ники, где на них нападает неизвестная девушка. Но может быть, как раз эта неизвестная девушка и поможет оперативникам раскрыть тайну похищения таинственного предмета?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

