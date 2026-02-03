Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 25 смотреть онлайн

Убит предприниматель Вадим Бурыгин. Под подозрением члены его семьи, с которыми у Бурыгина были напряженные отношения. Сын Бурыгина, Степан, сбегает от оперативников. У жены Бурыгина Ларисы и дочери Влады есть алиби. Степан вдруг сам приходит в отдел и признается в убийстве отца. Но оперативники не знают, радоваться этому, или нет…

