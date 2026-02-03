Смертельно мимимишно
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
7-й сезон
Смертельно мимимишно

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 43 смотреть онлайн

9.12024, Смертельно мимимишно
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

По пути на презентацию своей книги о котах умирает известный писатель Геннадий Самолётов. Смертельный сердечный приступ был спровоцирован каким-то препаратом. Бубнов предполагает, что его вколол аниматор в костюме серого кота. Не брошенная ли жена Самохвалова Зоя наняла убийцу под личиной аниматора, чтобы отомстить мужу за уход к более молодой сопернице?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»