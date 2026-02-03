Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 43 смотреть онлайн

По пути на презентацию своей книги о котах умирает известный писатель Геннадий Самолётов. Смертельный сердечный приступ был спровоцирован каким-то препаратом. Бубнов предполагает, что его вколол аниматор в костюме серого кота. Не брошенная ли жена Самохвалова Зоя наняла убийцу под личиной аниматора, чтобы отомстить мужу за уход к более молодой сопернице?..

