Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 45 смотреть онлайн

На фотостудии «Фото-пристань» прямо во время съёмок внезапно умирает фотомодель Илона Ерохина. На шее Илоны находят след от инъекции сверхтонкой иглой, а в крови – наличие неустановленного вещества. Фотограф студии пытается покончить с собой, оставив записку, в которой признаётся, что в смерти Илоны виновен он. Но оперативники почему-то ему не верят…

