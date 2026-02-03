Горячие парни
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
7-й сезон
Горячие парни

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 45 смотреть онлайн

9.12024, Горячие парни
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

На фотостудии «Фото-пристань» прямо во время съёмок внезапно умирает фотомодель Илона Ерохина. На шее Илоны находят след от инъекции сверхтонкой иглой, а в крови – наличие неустановленного вещества. Фотограф студии пытается покончить с собой, оставив записку, в которой признаётся, что в смерти Илоны виновен он. Но оперативники почему-то ему не верят…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»