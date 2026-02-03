В ритме танца
Великолепная пятерка
7-й сезон
В ритме танца

Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 57 смотреть онлайн

9.12024, В ритме танца
Криминал, Комедия18+
О сериале

В парке убита бывшая учительница Ванда Храмцова. Под подозрением Валерий, безработный сын Храмцовой, и ее бывший ученик Егор Решетников, угрожавший отомстить Ванде за сломанную судьбу. Выясняется, что у Храмцовой был роман с партнёром по танцевальному клубу Игорем Мурашовым. Под подозрением оказывается Галина, предыдущая пассия Мурашова. Неужели это она устранила соперницу?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

