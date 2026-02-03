Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 57 смотреть онлайн

В парке убита бывшая учительница Ванда Храмцова. Под подозрением Валерий, безработный сын Храмцовой, и ее бывший ученик Егор Решетников, угрожавший отомстить Ванде за сломанную судьбу. Выясняется, что у Храмцовой был роман с партнёром по танцевальному клубу Игорем Мурашовым. Под подозрением оказывается Галина, предыдущая пассия Мурашова. Неужели это она устранила соперницу?..

