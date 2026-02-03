Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 70 смотреть онлайн

Алла Демидова обнаружена со сломанной шеей в багажнике арендованной машины. Все улики указывают на Карасева, молодого шофера, который и обнаружил труп Демидовой. Но зачем водителю-стажеру убивать незнакомую клиентку? Идя по следу, оперативники выходят на мутных бизнес-партнеров мужа Демидовой и шофера-ловеласа Кравцова. Дело оказывается крайне запутанным…

