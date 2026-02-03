Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 73 смотреть онлайн

Регрессивный гипноз
Великолепная пятерка
7-й сезон
9.12024, Регрессивный гипноз
Криминал, Комедия18+
Психолога-гипнолога Кирилла Авдеева расстреливают из окна машины посреди дня. Оперативники нападают на след: искать убийцу надо среди пациентов убитого. Клиентура у покойного Авдеева пестрая: неуравновешенная художница, владелец автомастерской, подруга Шапошникова и, даже, криминальный авторитет. Кого из пациентов лечение Авдеева довело до убийства?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

