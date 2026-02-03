Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 73 смотреть онлайн

Психолога-гипнолога Кирилла Авдеева расстреливают из окна машины посреди дня. Оперативники нападают на след: искать убийцу надо среди пациентов убитого. Клиентура у покойного Авдеева пестрая: неуравновешенная художница, владелец автомастерской, подруга Шапошникова и, даже, криминальный авторитет. Кого из пациентов лечение Авдеева довело до убийства?..

