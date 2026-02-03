Великолепная пятерка (сериал, 2024) сезон 7 серия 31 смотреть онлайн

Во время катания на зорбе от взрыва неустановленного устройства погибает владелица аттракциона Фаина Богданова. Оперативники выясняют, что недавно у Фаины был конфликт с владельцем конкурирующего аттракциона катания на «ватрушках» Прохором Гусевым. Выясняется, что у Гусева есть боевой пистолет ПМ, который нигде не зарегистрирован. Но имеет ли он отношение к делу?..

