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Великолепная пятерка
4-й сезон

Великолепная пятерка (сериал, 2021) сезон 4 смотреть онлайн

9.12021, Великолепная пятерка. Сезон 4 98 серий
Детектив18+

Сезоны и серии

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О сериале

Продолжение стильного полицейского детектива, героев которого ежедневно подстерегает смертельная опасность. Скорее включайте сериал «Великолепная пятерка» — 4 сезон, все серии бесплатно в хорошем качестве доступны онлайн на нашем портале Wink!

Четвертый сезон открывается делом об убийстве программиста Игоря Сиротина, чьи компьютеры были похищены. Затем раскрывается история с отравлением и убийством в семье Закутасовых, а также дело о смерти питерского гида по крышам. Неожиданно похищают подполковника Голованова, и это ставит команду перед необходимостью спасти своего лидера.

Не терпится узнать, кто организовал это преступление? Продолжайте следить за судьбой полицейских вместе с сериалом «Великолепная пятерка», 4 сезон которого бесплатно доступен на нашем видеосервисе Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»