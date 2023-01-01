Великолепная пятерка (сериал, 2021) сезон 4 смотреть онлайн

Продолжение стильного полицейского детектива, героев которого ежедневно подстерегает смертельная опасность. Скорее включайте сериал «Великолепная пятерка» — 4 сезон, все серии бесплатно в хорошем качестве доступны онлайн на нашем портале Wink!



Четвертый сезон открывается делом об убийстве программиста Игоря Сиротина, чьи компьютеры были похищены. Затем раскрывается история с отравлением и убийством в семье Закутасовых, а также дело о смерти питерского гида по крышам. Неожиданно похищают подполковника Голованова, и это ставит команду перед необходимостью спасти своего лидера.



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